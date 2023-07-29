29 июля, 19:50,
обновлено 29 июля, 21:18

Путин заявил о выполнении некоторых пунктов африканской мирной инициативы по Украине

По словам главы государства, речь идет в том числе об обмене пленными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Некоторые пункты африканской мирной инициативы по Украине и так реализуются, включая обмен пленными. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

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"Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге 1,5 месяца назад - эти положения, пункты этой мирной инициативы, - они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах 10 пунктов всего. Один из этих пунктов - обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми", - сказал он.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако Путин отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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