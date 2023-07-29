Путин заявил о выполнении некоторых пунктов африканской мирной инициативы по Украине

По словам главы государства, речь идет в том числе об обмене пленными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Некоторые пункты африканской мирной инициативы по Украине и так реализуются, включая обмен пленными. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге 1,5 месяца назад - эти положения, пункты этой мирной инициативы, - они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах 10 пунктов всего. Один из этих пунктов - обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми", - сказал он.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако Путин отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.