Путин назвал "раздутой" историю с якобы похищением Россией детей на Украине

Глава государства подчеркнул, что это было спасение детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "раздутой" историю с якобы похищением РФ детей на Украине, подчеркнул, что это было спасение детей.

"Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии что ли? Конечно, детей вывозили", - сказал он журналистам.