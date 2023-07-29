29 июля, 19:50,
обновлено 29 июля, 20:21
Военная операция на Украине

Путин назвал "раздутой" историю с якобы похищением Россией детей на Украине

Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Глава государства подчеркнул, что это было спасение детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "раздутой" историю с якобы похищением РФ детей на Украине, подчеркнул, что это было спасение детей.

"Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии что ли? Конечно, детей вывозили", - сказал он журналистам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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