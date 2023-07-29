Путин указал, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Глава государства отметил, что Киев ведет крупномасштабное наступление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - сказал он, говоря об африканской мирной инициативе.

Путин также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. "Есть декрет [на Украине], запрещающий вести переговоры, а мы не отказываемся", - указал президент РФ, отметив, что африканские лидеры во время вчерашних переговоров "задумались" над этим замечанием. Он подчеркнул, что для начала переговорного процесса необходимо согласие обеих сторон.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако, Путин на ночной встрече отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.