Путин заявил, что разные инициативы по Украине могут быть основой мирных процессов

Глава государства отметил, что страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива "вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"[Африканская] инициатива, на мой взгляд, может быть положена в основу каких-то процессов, направленных на поиск мира так же как и другие, например, китайская мирная инициатива", - сказал он, отметив, что страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива "вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими".

Путин отметил, что в целом разговор о мирной инициативе был долгим и предметным, подчеркнув, что он длился около двух часов. "Каждый высказался по этому вопросу", - указал глава государства.

"Хочу еще раз подчеркнуть: это было с абсолютно дружеских позиций. Именно реальный поиск каких-то путей, поиск каких-то возможностей для того, чтобы ситуацию разрядить", - добавил президент России.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако, Путин на ночной встрече отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.