Путин сообщил, что поставки зерна РФ в страны Африки начнутся в течение 3-4 месяцев

Москва, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки, также отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших 3-4 месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Чтобы беднейшие страны действительно не страдали, чтобы не было оснований нас обвинять в том, что это мы виноваты в бедственном положении беднейших стран [Африки], мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений. 25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение трех-четырех месяцев", - сказал он, отметив, что о немедленных поставках не говорилось изначально.

Президент также напомнил, что обеспечение продовольствием нуждающихся государств было "главным побудителем" для ООН на переговорах о зерновой сделке, однако в итоге беднейшие страны получили только около 3% зерна, вывезенного с Украины в рамках сделки. "Поэтому с учетом того, что ни одно из обещаний, которые были даны нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, а мы многократно продлевали наше участие в этой так называемой зерновой сделке в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, в очередной раз мы сказали: "Вы сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку", - добавил глава государства.

О помехах в доставке зерна

"По поводу того, что они помешают, наши недоброжелатели, ну они и так пытаются мешать, но ничего же не получается. А ведь на самом деле что происходит, да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные, но все же происходит, это все делают наши компании, работа-то идет, и мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы, номер один в мире, мы и так были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать, и по удобрениям", - сказал Путин. Он также добавил, что "можно было бы побольше заработать, но в принципе доходы хорошие от этого вида деятельности".

Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки, заявил Путин.

"Мы когда объявили о том, что выходим из зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли, чуть-чуть. Значит, наши компании больше получат, а значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно", - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия делает это "не себе в ущерб". "Мы объявили, что из [зерновой] сделки выходим - цены выросли, наши компании больше заработали, доходов больше получил бюджет. Мы частичкой этого дохода поделимся. Ничего здесь не вижу плохого ни для нас, ни для беднейших стран, которые получат это зерно", - объяснил президент.

Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка Путин анонсировал бесплатные поставки зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республики, Эритреи. Российский лидер также заявил, что Москва обеспечит бесплатную доставку зерновой продукции потребителям.