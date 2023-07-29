Путин заявил, Россия действовала точнее Запада в борьбе с последствиями пандемии

РФ тратила меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе или Соединенных Штатах, указал российский лидер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия более адресно и точнее выдавала деньги на борьбу с последствиями пандемии, чем это делали на Западе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в США, и в Западной Европе, что начали делать - собственно примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах. Начали давать деньги в отдельной отрасли отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам, ведь мы тоже так делали, семьям с детьми выдавали определенные деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам, малому и среднему бизнесу давали деньги при определенных условиях, правда. У нас это было все гораздо точнее, более адресно, мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе или США, а может быть даже лучше, чем там. А там деньги разбрасывали, а откуда брали, эмиссия", - сказал Путин.

По его мнению, США начали скупать продовольствие, что привело к его продаже на внешних рынках в меньших количествах, чем было закуплено по импорту. "Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков и цены взлетели, то же самое было в сфере энергетики", - добавил Путин.