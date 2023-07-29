Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Президент России подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки. "Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идет о создании электронной площадки торговой. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы", - пояснил Путин.

Президент также подчеркнул, что роль Турции как транзитной страны имеет тенденцию к увеличению. "Потому что если там и дальше будут нарушать эти газовые коммуникации, то, конечно, все будут думать о том, как уходить и куда уходить для того, чтобы обеспечить безопасность", - пояснил глава государства.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо вносить поправки в законодательство.

О визите в Турцию

Путин не исключает, что нанесет визит в Турцию, возможен вариант, при котором Эрдоган приедет в Россию.

"Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", - сказал президент.

Как пояснил Путин, его визит в преддверии выборов мог рассматриваться как попытка влияния на внутриполитический процесс, поэтому было принято решение его отложить. "Визиты в преддверии за несколько там, за неделю или за три недели до выборов можно было бы рассматривать как какую-то попытку влияния на внутриполитический процесс. Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотрим", - добавил российский лидер.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня - ему неудобно, предложил завтра - ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

21 июля Эрдоган заявлял о своем желании провести в ближайшее время переговоры с Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что визит Путина в Турцию есть в планах у российской и у турецкой сторон, но о сроках Москва и Анкара пока не договаривались.