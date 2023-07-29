Путин: договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков "Азова" были

Других комментариев не будет, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Между Россией и Турцией были договоренности о нахождении в Турции боевиков нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией), подтвердил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Договоренности были, других комментариев не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков "Азова" на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого он встретился с Эрдоганом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы. Он охарактеризовал российско-турецкие отношения как тесные и взаимовыгодные, но отмечал, что по определенным вопросам имеются разногласия.