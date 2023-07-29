Путин: новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается

Президент РФ подчеркнул, что прошлые подобные решения не являются отъемом собственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается, а предыдущие решения не являются отъемом собственности.

"Нет, пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан - своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы ни у кого ничего не отбираем", - подчеркнул он, отметив, что ранее принятые решения о передаче во временное управление не являются отъемом собственности. Путин также подчеркнул, что Россия настроена достаточно дружелюбно к тем партнерам, которые не хотят уходить из страны.

Президент отметил, что это решение касается и банковского сектора. "Те, кто хочет у нас работать, - мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие", - заключил Путин.

В апреле президент России подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских "дочках" международных холдингов в сфере тепловой электроэнергии "Юнипро" и "Фортум". Мера была принята в ответ на недружественные действия западных стран против России. В июле аналогичным указом под управление Росимуществом были переданы доли иностранных владельцев в российской "дочке" производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании "Балтика", принадлежащие разным структурам Carlsberg.