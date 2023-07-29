29 июля, 20:14,
обновлено 29 июля, 20:52

Путин заявил, что не никогда не слышал фамилий Кагарлицкого и Беркович

Сергей Бобылев/ ТАСC
Владимир Путин
© Сергей Бобылев/ ТАСC

Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не слышал фамилий политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович, об аресте которых его спросили.

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"Я могу честно сказать - я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - ответил он на вопрос об аресте Кагарлицкого и Беркович.

"У нас 2023 [год], и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Кагарлицкого Беркович арестовали "за написанные слова".

"На Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное - вы знаете о том, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть, даже участника переговорной группы со стороны Украины", - отметил президент.

"Не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила", - подчеркнул глава российского государства.

"Я могу честно сказать - я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - отметил глава российского государства.

Обращаясь к задающему вопрос, он уточнил: "Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили - я даже не знаю как".

"На Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное - вы знаете о том, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть, даже участника переговорной группы по Украине", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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