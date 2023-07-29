Путин заявил, что его присутствие в стране важнее, чем на саммите БРИКС

При этом президент России подчеркнул, что постоянно контактирует со всеми коллегами по объединению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что его присутствие в стране сейчас важнее поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас", - сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, почему он решил не ехать в ЮАР на саммит БРИКС.

Глава государства отметил, что находится в контакте со всеми коллегами: с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Дважды мы уже встречались с президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой], только что люди приезжали из Бразилии - так или иначе в контакте с президентом [Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой], у меня с ним очень добрые отношения", - добавил Путин.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал журналистам, что участие Путина в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в августе будет полноценным и субстантивным, хотя дискуссию с коллегами он будет вести по видеосвязи. В Йоханнесбурге российскую делегацию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.