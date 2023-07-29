29 июля, 20:21,
обновлено 29 июля, 20:58
Атака на Крымский мост

Путин заявил, что ВС РФ после теракта на Крымском мосту нанесли превентивные удары

Президент РФ также рассказал, что ему поступило несколько предложений по повышению безопасности этого объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные Силы РФ после теракта на Крымском мосту нанесли несколько превентивных ударов по местам производства и отправки украинских морских беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

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"Российские Вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились", - сказал президент.

Он сообщил, что получил предложения по повышению безопасности моста, и они будут реализованы.

"Это техническая физическая защита, использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста. Это определенные технологии, которые были предложены специалистами, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надежно", - отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАтака на Крымский мост
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