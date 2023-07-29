Путин заявил, что ВС РФ после теракта на Крымском мосту нанесли превентивные удары

Президент РФ также рассказал, что ему поступило несколько предложений по повышению безопасности этого объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные Силы РФ после теракта на Крымском мосту нанесли несколько превентивных ударов по местам производства и отправки украинских морских беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Российские Вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились", - сказал президент.

Он сообщил, что получил предложения по повышению безопасности моста, и они будут реализованы.

"Это техническая физическая защита, использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста. Это определенные технологии, которые были предложены специалистами, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надежно", - отметил Путин.