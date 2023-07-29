29 июля, 20:23,
обновлено 29 июля, 21:19
Военная операция на Украине

Путин: выход РФ из зерновой сделки не связан с передачей Турцией "азовцев" на Украину

Решение о выходе Москвы из соглашения связано с логистикой, невозможностью захода российских судов в порты, с переводом денежных средств, страховкой и другими проблемами, указал президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Приостановление Россией зерновой сделки никак не связано с передачей Турцией командиров националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Одно с другим никак не связано", - сказал он в ответ на слова журналиста о том, что прекращению Россией зерновой сделки предшествовала передача Киеву Анкарой командиров "Азова".

Путин отметил, что решение о выходе из зерновой сделки связано с логистикой, невозможностью захода российских судов в порты, с переводом денежных средств, страховкой и другими проблемами.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка Путин указал, что Россия шла на участие в зерновой сделке в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны западных стран. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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