Путин вспомнил фразу "утром деньги, вечером стулья", говоря о выходе РФ из зерновой сделки

Президент РФ напомнил, что Москва неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин использовал фразу "утром деньги, вечером стулья", говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. "Помните известный диалог: "А можно утром стулья, вечером деньги? Можно, но деньги вперед". Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: "Пусть исполнят", - отметил он в беседе с журналистами.

В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию Россельхозбанка. "Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все", - добавил глава государства, подчеркнув, что в этом "нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка Путин указал, что Россия шла на участие в зерновой сделке в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны западных стран.