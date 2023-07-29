Путин заявил, что из-за мобилизации на Украине скоро некому будет работать

Президент РФ подчеркнул, что мобилизационный ресурс Киева иссякает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там "все мобилизованы" и скоро некому будет работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Украинское зерно на мировых рынках - меньше 5%, российское - свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы", - сказал он.

Президент отметил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает, там создают подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники.

"Сейчас мы зафиксировали, в плен взяли несколько человек, - сформировали войска, подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники. Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается", - сказал он.