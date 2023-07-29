Путин: введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

Президент РФ напомнил, что планы по отторжению территории Западной Украины в пользу Польши никогда не покидают мысли польских элит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши", - сказал президент.

Также президент сказал, что есть планы создания польско - литовско - украинских подразделений, чтобы поставить их на границу с Белоруссией. Глава государства отметил, что видит в этих идеях угрозу национальной безопасности Украины.

Путин напомнил, что планы по отторжению территории Западной Украины в пользу Польши никогда не покидают мысли польских элит. "Думаю, все понимают, что это маловероятно, но у некоторых польских политических элит такая идея очень живуча и никогда [их] не покидает. Эти планы очень известны", - отметил президент России.

При этом, как подчеркнул Путин, поляки вряд ли согласится с тем, что им необходимо отдать свои западные земли в пользу Германии по итогам Второй мировой войны.

