Путин заявил, что страны Африки помнят помощь России, о которой она сама иногда забывает

Глава государства отметил, что Москва сделала много полезного для африканских государств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия сделала много полезного для Африки, и там помнят эту помощь, о которой Москва сама иногда забывает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Многие вспоминали, честно говоря, я уже и сам забыл, что мы где-то их поддержали, а они помнят, они этого не забывали. <...> Что касается Африки, нам не в чем себя упрекнуть. Мы в отношении Африки сделали много полезных добрых дел, и когда мы общаемся с африканскими лидерами, они сами об этом говорят. Всегда возникает такое чувство, что мы приличные люди. В этом случае так оно и есть, и это очень хорошо", - сказал Путин.

Он привел в пример жизненное правило, согласно которому человек любит другого человека за то, что сделал ему хорошее, и ненавидит, если причинил ему зло. "В этом есть большой смысл, потому что мы отражаемся, как в зеркале, в человеке в зависимости от того, что мы ему сделали. Сделали что-то хорошее, смотрим на него, вспоминаем, и нам приятно, "какой я молодец". Какую-нибудь гадость сделали - смотрим и говорим "нехороший человек", потому что мы сами нехорошие в этом случае", - пояснил президент.

По его словам, африканские страны нуждаются иногда в поддержке РФ при работе на международных площадках как от страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.