Путин заявил, что пока не знает, поедет ли на саммит Группы двадцати в Индию в сентябре

На встречу отправится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не знает, поедет ли на саммит стран Группы двадцати (G20), который пройдет в сентябре в Индии.

"Я пока не знаю, не думал, не решал, посмотрим", - сказал он в беседе с журналистами.

Президент, говоря о саммите стран БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, отметил, что туда поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я точно буду участвовать там в режиме видеоконференции", - добавил Путин.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Его планируется провести в очном формате.

ЮАР в текущем году председательствует в БРИКС. Нынешняя встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 13-я по счету. Первая состоялась в 2009 году по инициативе России. Рекомендации нынешней встречи поступят на саммит лидеров стран - членов БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа. С началом 2024 года председательство в БРИКС перейдет к России.