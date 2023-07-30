Путин: включение Африки в многосторонние форматы позволит ей "продавливать свою позицию"

Президент России отметил, что это не сильно скажется на общеэкономической картине мира, но позволит континенту развиваться

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подключение Африки к таким многосторонним форматам, как Группа двадцати, позволит континенту отчетливее заявлять о своих интересах и "продавливать свою позицию". Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопросах о том, что изменится от присоединения Африки к подобным многосторонним форматам, глава государства ответил: "В общеэкономической картине мира это мало на что повлияет. Но роль и значение растущих возможностей Африканского континента будут обозначены, и в этом смысле, конечно, наверное, нашим африканским партнерам будет проще как-то заявлять о своих интересах, если позволено так сказать, продавливать свою позицию".

По словам Путина, такая возможность "имеет значение". "Одно дело, когда где-то кто-то в СМИ сказал, а другое дело, когда в ходе открытой дискуссии Африка свое слово говорит. Более того, при подготовке определенных документов, которые даже не имеют обязательного значения, но все равно на них ориентируются после принятия, слово Африки будет значимым, - продолжил Путин. - Потому что если что-то африканцам не понравится, они не согласуют, значит, таких позиций в документе не будет. Или наоборот, они что-то, извините, продавят - то, что в их интересах. Значит, это будет, и тогда с этим придется всем считаться. Их участие в таких многосторонних форматах имеет значение".

Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает включение Африканского союза в работу международных организаций и рассчитывает, что объединение уже в сентябре этого года станет полноправным членом Группы двадцати.