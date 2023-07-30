29 июля, 21:24

Путин назвал блокировку российских удобрений в портах Европы "иррациональным поведением"

Президент России отметил, что европейские страны не берут в расчет интересы нуждающихся стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал поведение стран Прибалтики в отношении заблокированных в их портах российских удобрений как иррациональное.

Путин отметил, что 200 тыс. тонн российских удобрений все еще заблокированы в портах Прибалтики, так как "кто-то не хочет, чтобы [в России] зарабатывали на этом деньги и деньги пускали на войну, как они говорят". Однако президент подчеркнул, что российские компании готовы отдать эти удобрения бесплатно, в таком случае поведение стран Прибалтики трудно объяснить. "Просто иррациональное поведение. Потому что российское", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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Президент РФ указал, что европейские страны "плевать хотели на интересы нуждающихся и беднейших стран", назвав поставки украинского зерна на мировые рынки "прикрытием". "Это вдвойне аморально", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам "в благополучные страны". "При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?" - добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское - всего в 5%. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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