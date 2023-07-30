Путин рассказал, что не планирует отдыхать по окончании саммита Россия - Африка

В заключительный день форума публичный рабочий день президента России продлился около 12 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что не планирует отдых по окончании работы в Санкт-Петербурге, где в субботу вечером завершился форум Россия - Африка, однако рассчитывает на снижение интенсивности работы.

"Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю, не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности в ближайшее время не будет. Потому что вчера мы поздно закончили", - сказал президент, отметив, что накануне закончил встречу с африканскими лидерами в половине второго ночи. "А потом я еще с ребятами разговаривал с линии боевого соприкосновения, <…> спать им не давал. Хотя они уже там некоторые заплетающимся языком говорили", - добавил российский лидер.

В заключительный день форума публичный рабочий день президента продлился около 12 часов, беседа с журналистами закончилась около полуночи по московскому времени.

"Завтра в 08:30 парад (Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который пройдет в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), - напомнил президенту пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да, я знаю", - ответил Путин.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда глава государства черпает энергию для такой насыщенной работы, Путин отметил, что это оправдано генетически. "Это биология, от предков все достается, - сказал российский лидер. - Нормально все получается, слава богу, пока", - заверил он.