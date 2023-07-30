Путин: если обмен военнопленными с Украиной выгоден для РФ, то "все можно делать"

Президент России ответил на вопрос о том, стоило ли Москве обменивать командиров "Азова"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Если обмен военнопленными с Украиной выгоден для России, то "все можно делать", считает президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Сталин имел "моральное право" отказаться во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.

"Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение. Это, на мой взгляд, немножко разные вещи. Но, с другой стороны, мы и делали эти обмены, в том числе с азовцами, меняли их на наших летчиков. Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно", - ответил президент на вопрос о том, стоило ли России обменивать командиров "Азова" (нацбатальон запрещен в РФ и признан террористической организацией), или лучше последовать примеру Сталина.

В сентябре 2022 года в Турцию были доставлены более 200 украинских военных, в том числе представители националистических батальонов, после обмена пленными между РФ и Украиной. В рамках этого обмена Киев освободил ряд российских военных, а также передал украинского политика Виктора Медведчука. В июле 2023 года командиры нацбатальона "Азов" приехали из Турции на Украину.