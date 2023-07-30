Путин заявил, что официальные органы должны помогать компаниям РФ приходить в Африку

В частности, страны Африки заинтересовались атомными электростанциями малой мощности, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Официальным органам необходимо помогать российским компаниям, которые хотят прийти в Африку, и "административно сопровождать" их, чтобы в процессе не возникало проблем и сложностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу в беседе с представителями СМИ.

Комментируя слова журналиста о жалобах с африканской стороны на то, что до крупных российских компаний "сложно достучаться", президент отметил, что в этом есть вина официальных органов, которые должны помогать компаниям РФ приходить в Африку. "Вы понимаете, Африка развивается, очень многое востребовано, и надо просто административно сопровождать, чего, судя по всему, не было сделано должным образом и в должном качестве", - сказал Путин.

"Например, сегодня говорили о том, что "Лукойл" там работает в некоторых странах. Он не только в африканских странах, он хорошо работает и на Ближнем Востоке. Другие компании заходят [в Африку], занимаются там разработкой золота, руд каких-то еще дополнительно. Кто-то занимается возобновляемыми источниками энергии. У нас есть возможность входить туда и строить гидроэлектростанции. Они [страны Африки] заинтересовались атомными электростанциями малой мощности", - рассказал президент.

По его словам, проходившие в предыдущие три дня встречи РФ и представителей стран Африки в этой связи "были не бесполезными". "Кстати, вы правильно обратили на это [внимание] - проблема есть, и африканские лидеры об этом говорили. Но, надеюсь, мы отреагируем", - подчеркнул глава государства.