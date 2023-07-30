Путин начал встречу с Бегловым с шутки "все хорошо не бывает"

В ходе беседы президент РФ похвалил губернатора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в шутку "отверг" доклад губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что в городе "все хорошо". Так не бывает, отметил глава государства, однако поблагодарил Беглова за то, в каком состоянии Санкт-Петербург встретил саммит Россия - Африка.

С обмена этими репликами началась рабочая встреча Путина с Бегловым в ночь на воскресенье. Президент РФ последние несколько дней работает в Санкт-Петербурге, где состоялся саммит и форум Россия - Африка.

"Как дела, Александр Дмитриевич?" - спросил Путин. "Все в порядке, все хорошо", - ответил губернатор. "Ну ладно, все хорошо не бывает", - возразил Путин. Беглов пояснил, что вопросов, достойных внимания президента, на сегодняшний день практически нет, город был подготовлен к форуму, и гости остались довольны.

"Это правда. За это вам спасибо большое", - заметил президент РФ. Он подчеркнул, что говорит не только от своего имени, но и от имени гостей саммита. "Все как один отметили отличное состояние города, которое только подчеркивает красоту Петербурга", - сказал Путин.