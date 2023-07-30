Остановка украинских войск, риски столкновения с США и Африка: о чем Путин рассказал СМИ

Вооруженные силы Украины остановлены и отброшены на всех направлениях, из-за больших потерь они отвели свои штурмовые подразделения. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в субботу вечером ответил на вопросы полутора десятков журналистов, многие из которых задали не один вопрос, - в общей сложности беседа продолжалась час. Путин рассказал, в частности, об отношениях России с Африкой, нежелании России к прямому столкновению с США в Сирии и усилении защиты Крымского моста.

ТАСС собрал ключевые заявления президента.

Об отношениях с Африкой

Африканский континент в целом настроен к России "в высшей степени дружественно и положительно". "Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - сказал Путин.

В отношениях с Россией африканские государства стараются найти "взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты": "Они не просят каких-то подачек. <...> Это правда, не было ни одной прямой просьбы - "дайте нам то, дайте это", - указал президент.

Об африканской мирной инициативе

Некоторые положения африканской инициативы по урегулированию на Украине уже выполняются, но "есть вещи, которые трудно реализуемы или нереализуемы": "Например, там один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, она в атаке, что называется, реализует крупномасштабное стратегическое наступление. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают".

Эта инициатива "может быть положена в основу каких-то процессов, направленных на поиск мира так же, как и другие, например, китайская мирная инициатива", - считает глава государства.

О бесплатном зерне

Путин заявил, что готовность России бесплатно поставлять зерно в некоторые страны Африки не связана с африканской миссией по урегулированию на Украине.

Сами поставки начнутся "в течение трех-четырех месяцев". Таким образом Москва поделится с африканскими странами частью дохода от повышения мировых цен на продовольствие после завершения зерновой сделки.

О выходе России из зерновой сделки

Россия приостановила зерновую сделку, добиваясь выполнения данных ей обещаний: "Помните известный диалог: "А можно утром стулья, вечером деньги?" - "Можно, но деньги вперед". Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать", - сказал президент.

При этом, по его словам, попытки помешать российскому экспорту продовольствия и удобрений безуспешны: "Мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы, <...> несмотря на все потуги нам помешать, и по удобрениям".

О ходе СВО

Украинские военные, сказал Путин, не добились успеха ни на одном направлении, на котором они пытались наступать: "Везде противник остановлен, отброшен". Вооруженные силы Украины из-за потерь отвели "свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности".

Кроме того, по его словам, они изменили тактику, чтобы снизить потери техники: "Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку". Это приводит к большим потерям уже в живой силе.

С начала так называемого контрнаступления Киев потерял 415 танков и "1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса".

В зоне ответственности командующего группировкой войск "Центр" Андрея Мордвичева российские военные "не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление". "Вот на двух участках они продвинулись. На одном - 15 км по фронту и примерно 4 км в глубину", - указал Путин.

Об управлении войсками

"Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно. Но, конечно, <...> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями", - отметил президент.

О передаче боевиков "Азова" Киеву

У России и Турции были договоренности относительно пребывания в республике боевиков нацбатальона "Азов" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ): "Договоренности были, других комментариев не будет".

Передача Анкарой боевиков "Азова" Киеву не повлияла на решение Москвы выйти из зерновой сделки. Путин уточнил, что "одно с другим никак не связано".

О планах

Путин планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - они договорились об этом еще до майских выборов в Турции: "Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим".

Относительно решения не ехать на саммит БРИКС в ЮАР он сказал: "Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание в России сейчас".

Что касается возможной поездки на саммит Группы двадцати в Индии, решения еще нет: "Я пока не знаю, не думал, не решал, посмотрим".

О защите Крымского моста

Российские военные после теракта на Крымском мосту "нанесли ряд превентивных ударов" по местам, откуда направлялись беспилотники, атаковавшие мост, и где их производили, сказал Путин.

По его словам, уже есть предложения по повышению безопасности этого сооружения: "Это техническая, физическая защита, использование других технических средств. Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надежно".

О том, что "у нас не 1937 год"

"У нас 2023-й, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть", - сказал глава государства.

Что касается арестов "за написанные слова", "на Украине за это расстреливают, ну не за это, а за подобное", подчеркнул он. Путин добавил: "Не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила".

Путин не знает об арестах политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгении Беркович: "Я могу честно сказать - я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали".

О рисках столкновения с США в Сирии

"Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов", - заявил лидер РФ.

О временном управлении иностранными активами

Российские власти пока не планируют новых решений о передаче активов иностранных компаний во временное управление: "Нет, пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан - своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет".

Подобные решения при этом не являются отъемом собственности: "Мы ни у кого ничего не отбираем".