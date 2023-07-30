Сальдо: ВСУ стали концентрировать обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины

По словам врио губернатора региона, украинские военные в течение суток выпускают десятки снарядов по населенным пунктам

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали концентрированными, за небольшой промежуток времени по населенным пунктам выпускают десятки снарядов, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Обстрелы продолжаются примерно на одном уровне интенсивности. Иногда в сутки украинцы выпускают больше снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья, иногда меньше. Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алёшкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов. Снова стали чаще гибнуть мирные жители", - сказал Сальдо.

В течение недели украинские войска выпустили несколько сотен снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Погибли трое мирных жителей Алёшек, Старой Збурьевки, ранены шестеро.