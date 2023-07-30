Медведев: России пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения ее территории

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "другого выхода просто не останется"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. ВС РФ не просто отражают "контрнаступление", а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 (ядерная доктрина РФ - прим. ТАСС) пойти на использование ядерного оружия", - заявил Медведев, подчеркнув, что "другого выхода просто не останется".

"Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - добавил замглавы СБ РФ.

Медведев оставил также поздравление с Днем ВМФ и примечание: "Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России".

О "Посейдоне"

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Ядерная доктрина РФ

Согласно российской ядерной доктрине (Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.