Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на город была совершена атака украинских БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке беспилотниками на Московской регион, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно", - ответил он на вопрос, получил ли президент доклад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-сити". Жертв нет.

Позднее в Минобороны России сообщили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории Москвы-Сити.