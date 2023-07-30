30 июля, 08:01,
обновлено 30 июля, 08:31
Военная операция на Украине

Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на город была совершена атака украинских БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке беспилотниками на Московской регион, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Конечно", - ответил он на вопрос, получил ли президент доклад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-сити". Жертв нет.

Позднее в Минобороны России сообщили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории Москвы-Сити. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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