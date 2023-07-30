30 июля, 09:14

Путин на трибуне парада ко Дню ВМФ пообщался с гостями - лидерами стран Африки

Президент РФ подошел к каждому из них, пожал руки и обменялся несколькими фразами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по завершении Главного военно-морского парада пообщался на центральной трибуне с почетными гостями - лидерами стран Африки.

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По приглашению президента РФ на параде присутствовали лидеры нескольких стран. Путин подошел к каждому из них, пожал руки и обменялся несколькими фразами. Сначала он пообщался с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, затем тепло побеседовал с президентом Буркина-Фасо 35-летним Ибрагимом Траоре, который, как и на саммите Россия - Африка в предыдущие дни, на трибуне парада был в камуфляжной форме и красном берете.

Путин также поочередно подошел и пообщался и с другими главами делегаций, которые после состоявшегося 27-28 июля саммита остались в Санкт-Петербурге для участия в воскресном праздновании Дня ВМФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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