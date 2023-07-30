30 июля, 09:25,
обновлено 30 июля, 09:28
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил, что в Запорожской области вскрыли три района сосредоточения ВСУ

По словам врио губернатора региона, по ним нанесли удар

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Разведка российских сил вскрыла три района сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, по ним был нанесен удар. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Нашей разведкой вскрыто три района сосредоточения противника, по которым нанесен огневой удар, уничтожена механизированная рота противника", - написал Балицкий.

Он добавил, что ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери. "Обстановка в районе Работино обострилась. На ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понес значительные потери и отошел на свои позиции", - отметил Балицкий.

Как отметил врио губернатора, за минувшие сутки ВСУ предприняли 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. 

Теги:
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