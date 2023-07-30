Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт после парада ко Дню ВМФ

Они прибыли на президентском катере после торжественных мероприятий на Адмиралтейской набережной

КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с африканскими лидерами - гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге посетили Кронштадт.

К городу-порту они прибыли на президентском катере после торжественных мероприятий на Адмиралтейской набережной. Среди участников прогулки - президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (он на саммите Россия - Африка, на параде ко Дню ВМФ и теперь на прогулке в Кронштадт был одет в камуфляжную форму и красный берет, что наряду с молодым возрастом - 35 лет - сделало Траоре одним из самых запоминающихся участников мероприятий в Петербурге). До этого президент РФ кратко побеседовал с каждым из них на центральной трибуне после завершения парада.

Также на катере были главы делегаций еще трех стран - заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания и вице-президент Экваториальной Гвинеи.

Все они ранее принимали участие в саммите Россия - Африка, состоявшемся в Санкт-Петербурге 27-28 июля.