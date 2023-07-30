Путин в Кронштадте тепло попрощался с африканскими лидерами

Глава Минобороны Сергей Шойгу сопроводит их в Музей военно-морской славы

КРОНШТАДТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил совместную с африканскими лидерами морскую прогулку из Санкт-Петербурга в Кронштадт у дверей нового Музея военно-морской славы, который открылся 30 июля. Здесь российский лидер еще раз поговорил со всеми гостями.

"Здесь [в Кронштадте] стояли когда-то основные силы Балтийского флота, сейчас они перемещены в город Калининград", - сказал президент РФ своим коллегам из Африки, упомянув затем и другие российские военно-морские соединения. Путин рассказал, что уже был в новом музее еще до открытия (посещал его 23 июля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко). "Я предлагаю вам ознакомиться с экспозицией", - сказал президент, выразив надежду, что экскурсантов там "долго мучить не будут". "Министр обороны [Сергей Шойгу] вас сопроводит в музей, [а также] командующий флотом [Николай Евменов]. А я хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня", - отметил российский лидер.

"Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим отношениям мы смогли с вами провести это мероприятие [форум и саммит Россия - Африка] в течение трех дней и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все, о чем договорились, будем исполнять", - обратился Путин к африканским коллегам, после чего еще раз пожал им всем руки на прощание и с перекинулся с некоторыми из них парой слов. Этой беседой завершился в широком смысле саммит Россия - Африка: контакты Путина с африканскими лидерами, начавшиеся еще в среду, до открытия форума, и продолжившиеся в субботу и воскресенье.

Музей военно-морской славы построен на базе двух отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны. Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота - первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.

Среди участников прогулки на президентском катере от Петербурга до Кронштадта были президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Также с ними к Музею военно-морской славы прибыли главы делегаций еще трех стран - заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания и вице-президент Экваториальной Гвинеи.

Все они ранее принимали участие в саммите Россия - Африка, состоявшемся в Санкт-Петербурге 27-28 июля.