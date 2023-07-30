В ДНР представят к наградам остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка

Врио главы региона Денис Пушилин отметил, что работа по соответствующему поручению уже ведется

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Экипаж танка ВС РФ, который в одном из боев остановил атаку военных ВСУ, действовавших в составе группы из восьми единиц техники производства стран НАТО, будет представлен к наградам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из восьми единиц натовской техники на запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами ДНР. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", - написал Пушилин.

Накануне в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.