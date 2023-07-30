Львова-Белова предложила обсудить внесудебный механизм раскрытия тайны усыновления

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка посчитала нужным привлечь внимание заинтересованных органов к необходимости совершенствования регулирования вопроса о регистрации ребенка одинокой матерью

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает необходимым изучить возможность создания внесудебного механизма раскрытия информации об усыновлении в интересах приемных детей. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

Согласно документу, уполномоченный по правам ребенка полагает нужным во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генпрокуратурой и Верховным судом РФ, "общественностью и научным сообществом проработать концептуальный подход к вопросу о сохранении тайны усыновления и изучить необходимость и возможность создания внесудебного механизма раскрытия информации об усыновлении в интересах усыновленного ребенка".

В тексте приводится случай, когда в 2022 году к Львовой-Беловой поступило два обращения от совершеннолетних граждан, усыновители которых умерли, по вопросу об оказании содействия в раскрытии органами ЗАГС информации об их биологических родителях. "В обоих случаях обращения мотивировались необходимостью получения такой информации для предотвращения возникновения и развития генетических заболеваний. Заявителям были даны разъяснения законодательства в данной сфере и оказана помощь для подготовки обращения в суд", - говорится в докладе.

При этом еще в 2015 году Конституционный суд РФ в своем постановлении указал, что положения законодательства о бессрочном запрете на разглашение информации об усыновлении не противоречат положениям основного закона о праве на свободный поиск информации, так как граждане могут преодолеть данный запрет через суд.

"Вместе с тем учитывая, что кардинальное решение вопроса о сохранении тайны усыновления требует всесторонней дискуссии органов власти, общества и научного сообщества, полагалось бы целесообразным рассмотреть возможность создания внесудебного механизма раскрытия информации об усыновлении", - считает Львова-Белова.

Также омбудсмен предлагает привлечь внимание заинтересованных органов, научного сообщества, органов опеки и попечительства, органов ЗАГС к необходимости совершенствования регулирования вопроса о регистрации ребенка одинокой матерью и пригласить профильные ведомства и родительское сообщество к дискуссии о возможности внесения в запись акта о рождении сведений об отце ребенка независимо от желания матери.