30 июля, 15:28

В Россию удалось вернуть более 400 детей из зон боевых действий на Ближнем Востоке

Согласно докладу уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в 2022 году в РФ возвращено 69 несовершеннолетних

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 400 детей российских граждан были возвращены в РФ с территории Сирии, Ирака и Пакистана. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о работе за 2022 год, опубликованном на сайте омбудсмена.

"В 2022 году в Россию возвращено 69 несовершеннолетних, а общее число возвращенных с территории Сирии, Ирака, Пакистана детей составило уже более 400", - говорится в тексте.

В докладе отмечено, что с момента возвращения в Россию первой группы детей проводится мониторинг с целью анализа работы по социальной адаптации несовершеннолетних, возвращенных из зон боевых действий из государств Ближневосточного региона. Такой мониторинг проводится как федеральным уполномоченным, так и детскими омбудсменами в регионах. 

Теги:
ИракПакистанСирияРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
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