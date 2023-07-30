В Констанце возложили венок к памятнику советским морякам по случаю Дня ВМФ

Возложение совершил генеральный консул России в городе Андрей Косилин

БУХАРЕСТ, 30 июля. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Констанце Андрей Косилин и сотрудники генконсульства возложили на городском кладбище венок к мемориалу советским морякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в российской дипломатической миссии в этом румынском городе на Черном море.

"В ходе войны Констанца многократно подвергалась ударам советского флота и авиации, а во время Ясско-Кишиневской наступательной операции в августе 1944 года была одной из главных целей наступления войск 3-го Украинского фронта, - отмечается на странице генконсульства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Успешное развитие операции и победа августовского восстания [1944 года] в Бухаресте позволили командованию советского Черноморского флота самостоятельно и с минимальными потерями провести операцию по установлению контроля над Констанцей".

В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией освободили Молдавию, заняли позиции для наступления вглубь Румынии, Венгрии и Болгарии. На фоне успешного продвижения советских войск в Румынии произошел государственный переворот, страна вышла из фашистского блока и объявила войну Германии.