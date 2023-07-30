Атака беспилотников на Москву и около 30 мирных инициатив. События вокруг Украины

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия по разным каналам получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако позиция США блокирует возможность мирных переговоров.

В субботу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Россия - Африка, отметил, что украинские войска остановлены и отброшены везде, где пытались наступать, они боятся потерять технику, наступают пешим порядком.

В воскресенье сразу несколько регионов РФ подверглись атаке украинских беспилотников. Так, один из БПЛА был уничтожен в Подмосковье, еще два подавлены и упали на территории Москвы-Сити. Кроме того, Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками. Еще один беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, в результате есть повреждения.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Как сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Днепре (ранее - Днепропетровск), цель удара была достигнута.

Согласно данным МО РФ, за последние двое суток ВСУ безуспешно пытались наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Потери Киева на южнодонецком и запорожском направлениях составили около 165 человек, на купянском - примерно 100, на краснолиманском - 340, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла около 310 человек, на херсонском - 85.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за последние дни 2 модернизированные для ударов по наземным целям зенитные украинские ракеты комплекса ПВО С-200, а также 7 крылатых ракет Storm Shadow, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 50 украинских беспилотников.

Кроме того, ВСУ в ночь на субботу пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив 12 ракет Storm Shadow. Все они были сбиты ПВО, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Новая тактика ВСУ

Украинские военные не добились успеха ни на одном направлении, где они пытались наступать, заявил Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов. "Везде противник остановлен, отброшен", - отметил он, указав, что Вооруженные силы Украины из-за потерь отвели "свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности".

Кроме того, они изменили тактику, чтобы снизить потери техники. "Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку", - рассказал президент. Это приводит к большим потерям уже в живой силе.

С начала так называемого контрнаступления Киев потерял 415 танков и "1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса".

Экипаж танка представят к награде

Экипаж танка российских сил, который в одном из боев остановил атаку ВСУ, будет представлен к наградам Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

29 июля в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на одном из участков фронта. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, в том числе производства НАТО, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Атака беспилотников на Москву, Крым и Таганрог

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье утром, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен Москвы-Сити, жертв нет.

Позднее в Минобороны России уточнили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории Москвы-Сити. В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково.

Как заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку беспилотников на Москву, всемирная организация выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, по данным МО РФ, в ночь на воскресенье Украина попыталась атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Еще один беспилотник упал вечером 30 июля в хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области, повреждены частный дом и автомобиль.

Африканский мирный план

Некоторые положения африканской инициативы по урегулированию на Украине уже выполняются, отметил президент РФ, указав, что "есть вещи, которые трудно реализуемы или нереализуемы". "Например, там один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, она в атаке, что называется, реализует крупномасштабное стратегическое наступление. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что мирная инициатива Африки "может быть положена в основу каких-то процессов, направленных на поиск мира так же, как и другие, например, китайская мирная инициатива".

Всего около 30 мирных инициатив

Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях второго саммита Россия - Африка.

При этом она подчеркнула, что позиция администрации США, которая желает стратегического поражения России "на поле боя", блокирует возможность мирных переговоров по Украине.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада. На встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет.

Гарантии безопасности для Украины

Украина рассчитывает, что переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что эти гарантии будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства - оборонную и финансовую поддержку, а также санкции.