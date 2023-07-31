Патрушев проведет в Петрозаводске совещание по вопросам нацбезопасности

Секретарь Совбеза России регулярно проводит совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в разных федеральных округах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит сегодня Карелию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В Петрозаводске Николай Патрушев проведет совещание по вопросам национальной безопасности, а также посетит ряд значимых для социально-экономического развития региона производственных объектов", - говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам нацбезопасности в разных федеральных округах.

Карелию Патрушев в предыдущий раз посещал в августе 2022 года. Секретарь Совбеза РФ хорошо осведомлен о состоянии дел в этом регионе - с 2013 по 2020 годы он возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, а затем по поручению президента продолжил курировать вопросы социально-экономического развития Карелии. По инициативе возглавляемой Патрушевым госкомиссии была утверждена соответствующая федеральная целевая программа.