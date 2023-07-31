Косачев допустил эскалацию Вашингтоном украинского конфликта во время выборов 2024 года

Вице-спикер Совета Федерации считает, что обострение военного противостояния с дальнейшим применением более тяжелых видов вооружений может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. США могут пойти на эскалацию украинского конфликта в 2024 году, если это будет нужно одной из партиий для получения дополнительных голосов во время проходящих в стране президентских выборов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru.

"Это очень опасная ситуация, потому что американцы без стеснения используют внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают. Так что тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - отметил сенатор, отвечая на вопрос о влиянии президентских выборов в США на ход конфликта.

По мнению Косачева, эскалация военного конфликта с дальнейшим применением более тяжелых видов вооружений может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия. Он отметил, что пока к порогу его использования не подошли вплотную, но опасность этого существует.

Как отметил сенатор, Вашингтон в прошлом году заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией и пока не намерен возвращаться на путь диалога. "Они (переговоры по Украине - прим. ТАСС) начинались в марте прошлого года, но были сорваны из-за беспрецедентного внешнего влияния на Украину. А потом президент Зеленский своим указом запретил самому себе и всем остальным украинским чиновникам вести такие переговоры. Это решение, конечно же, было продиктовано со стороны США", - заявил Косачев. Сентатор выразил мнение, что у Соединенных Штатов есть возможность отменить решение Зеленского, но пока он не видит намерений это сделать.