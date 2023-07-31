В Якутии зарегистрировали четверых кандидатов на должность губернатора

Выборы в регионе пройдут с 8 по 10 сентября

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Якутии зарегистрировала четверых кандидатов на пост главы региона на предстоящих выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома Якутии.

31 июля Центризбирком Якутии принял решения зарегистрировать кандидатами на должность главы республики Гаврила Парахина, выдвинутого ЛДПР, Виктора Губарева, выдвинутого КПРФ, и Игоря Борисова, выдвинутого партией "Коммунисты России". Зарегистрированным кандидатам председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров вручил удостоверения установленного образца.

20 июля в качестве кандидата был зарегистрирован действующий глава Якутии Айсен Николаев.

Выборы главы Якутии и депутатов в парламент республики пройдут в течение 3 дней - с 8 по 10 сентября. В Якутии в этом году также пройдут выборы депутатов Якутской городской думы и выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.