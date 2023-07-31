Пушилин сообщил о самых ожесточенных боях на угледарском направлении в последние дни

Врио главы ДНР ранее отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Самые ожесточенные бои между российскими силами и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в последние дни шли на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения", - отметил Пушилин.

На минувшей неделе врио главы ДНР сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая. На угледарском направлении ежедневно Вооруженные силы Украины, по его словам, совершают не менее пяти попыток прорвать оборону российских сил, но несут потери личного состава, техники и отходят.