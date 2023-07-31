31 июля, 06:32,
обновлено 31 июля, 06:46
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о самых ожесточенных боях на угледарском направлении в последние дни

Врио главы ДНР ранее отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Самые ожесточенные бои между российскими силами и Вооруженными силами Украины (ВСУ) в последние дни шли на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения", - отметил Пушилин.

На минувшей неделе врио главы ДНР сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая. На угледарском направлении ежедневно Вооруженные силы Украины, по его словам, совершают не менее пяти попыток прорвать оборону российских сил, но несут потери личного состава, техники и отходят. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация