Володин заявил, что закон о запрете смены пола защитит граждан РФ и укрепит институт семьи

По словам председателя Госдумы, смена пола - "это путь, ведущий к вырождению нации"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вступивший в силу закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян и сохранение традиционных ценностей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы.

"Запрещена смена пола. Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы также напомнил о другом вступившем в силу законе. Так, в июле студенты старших курсов училищ получили право преподавать в детских садах и начальной школе. "С одной стороны, закон поможет восполнить кадровый дефицит в школах, с другой - молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска. Ранее Государственная дума уже приняла закон, разрешающий преподавать в школах студентам вузов, обучающимся по педагогическим специальностям", - уточнил спикер Госдумы.