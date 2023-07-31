Медведев: отказ Киева от переговоров позволит России "довести начатое в ходе СВО до конца"

По словам замглавы Совбеза РФ, России выгодно, что киевские власти "выдвинули нежизнеспособную "формулу мира"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Отказ киевских властей от переговоров с Москвой позволит России "довести начатое в ходе СВО до конца". Такое мнение выразил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, России выгодно, что киевские власти "выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта". Он также указал на "полезность" того, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал бумажку о запрете переговоров" с РФ.

"Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", - подчеркнул Медведев.

Российский политик отметил, что имеет в виду конец бандеровского режима, неонацистской идеологии и "физический конец всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций".

В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о намерении Саудовской Аравии провести с 5 по 6 августа в Джидде переговоры по Украине с участием стран Запада. По их данным, на встречу прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР, также ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене. Ранее в Киеве анонсировали обсуждение "формулы мира" Зеленского в Саудовской Аравии.