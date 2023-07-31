31 июля, 09:31,
обновлено 31 июля, 09:51

РФ подготовила проект заявления по итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ЮАР опубликует текст после согласования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия подготовила свой проект заявления по итогам недавней встречи президента РФ Владимира Путина с африканской миссией по Украине, состоявшейся в Санкт-Петербурге, документ передан ЮАР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что основные параметры состоявшейся дискуссии будут закреплены в совместном письменном заявлении, но "это не подписной документ". "Поскольку организатором этой инициативы является господин [президент ЮАР Сирил] Рамапоса, российская сторона подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Петербурга. Как только будет совместное понимание, что текст согласован, юаровская сторона его опубликует", - пояснил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРУкраинаРоссия
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