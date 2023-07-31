Песков: РФ будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

По словам пресс-секретаря президента России, Киев не хочет мира, его используют как инструмент в войне коллективного Запада с РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять цели такой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки", - сказал Песков.

При этом он обратил внимание на отсутствие пока предпосылок к мирному урегулированию на Украине. "Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией, ответ однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет, об этом, в частности, говорил президент [РФ Владимир] Путин. Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией", - заключил представитель Кремля.

Газета The Wall Street Journal проинформировала 29 июля, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет.