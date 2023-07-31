В Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль выступает за скорейшее восстановление законности в республике

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль серьезно обеспокоен ситуацией в Нигере и выступает за скорейшее восстановление законности в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно это [ситуацию в Нигере] отслеживаем, тем более в контексте того, что последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами, и, конечно, происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что происходящее в Нигере вызывало серьезную обеспокоенность у всех участников саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

"Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам, и мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны", - указал Песков.

Он предложил "в данном случае не ставить в один смысловой ряд" при формулировке вопроса оценку Кремля ситуации в Нигере и слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о происходящем в этой стране.