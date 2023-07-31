31 июля, 09:31,
обновлено 31 июля, 09:48

Песков: Москва не видит "изменения погоды" в отношении Вашингтона и Лондона к России

Режиссер Оливер Стоун ранее обвинил западные СМИ в искажении образа президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль не видит признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, может ли означать публикация на Западе слов американского кинорежиссера Оливера Стоуна, обвинившего западные СМИ в искажении образа главы российского государства Владимира Путина, "изменение к лучшему погоды" в отношении Вашингтона и Лондона к РФ. "Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется", - подчеркнул Песков. 

Теги:
СШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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