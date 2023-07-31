Песков заявил, что Запад продолжает линию обеспечения безопасности Украины в ущерб России

По словам пресс-секретаря президента РФ, это противоречит принципу международного права о неделимости безопасности в Европе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Намерение западных стран продолжать обеспечивать безопасность Украины в ущерб России противоречит принципу международного права о неделимости безопасности в Европе и ведет к усугублению ситуации. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны "семерки" говорили о том, что они будут предоставлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет в разрез с пониманием тезиса неделимости безопасности", - сказал он. "То есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины в данном случае в ущерб безопасности нашей страны. Это противоречит очень важному принципу в международном праве, по нашему убеждению, и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью на европейском континенте", - заключил представитель Кремля.