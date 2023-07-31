Песков не располагает информацией о типе БПЛА, атаковавших "Москва-Сити"

Пресс-секретарю президента также неизвестно, откуда они были запущены

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о том, какой тип беспилотников (БПЛА) был использован для атаки на объекты в "Москва-Сити" и откуда они были запущены. В общении с журналистами он рекомендовал обращаться за разъяснениями в специальные службы.

"Я не знаю, потому что это относится к компетенции спецслужб, которые занимаются противовоздушной обороной и которые занимаются расследованием этого преступления. Вам нужно адресовать вопрос туда", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о типе БПЛА и месте их запуска.

"Это должны именно информацию предоставлять специальные службы", - акцентировал внимание Песков.