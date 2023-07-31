31 июля, 09:38

Песков сообщил, что даты визита Путина в Турцию пока нет

По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Точной даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию нет, лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент [России Владимир] Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], как и сказал Путин, планируется на среду", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, стала ли известна дата ожидающегося визита главы российского государства в Турцию. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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